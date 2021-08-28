Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
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Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı

Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen'i ağırladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen'i ağırladı. Vali Okay Memiş, konuğu ile bir süre sohbet ederek, Erzurum'un genel durumu hakkında bilgi verdi.

Başta ekonomi ve ticari işbirliğinin konuşulduğu ziyarete, Sri Lanka Fahri Konsolosu ve Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik' de eşlik etti. - ERZURUM

Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı
Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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