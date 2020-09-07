Vali Okay Memiş: "Kovid-19 salgınında Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz" Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz. Günlük vaka sayılarında nüfus ile mukayese edildiğinde pnömoni ve günlük ölüm oranında Türkiye ortalamasının artında olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz. Günlük vaka sayılarında nüfus ile mukayese edildiğinde pnömoni ve günlük ölüm oranında Türkiye ortalamasının artında olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Valilik salonundaki "Pandemi Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Memiş, Erzurum'un "Ağır hasta sayısı en çok olan iller" arasında gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi sırasındaki kutlamalar ve düğün sezonunun açılması gibi faktörlerin vaka sayılarında artışa neden olduğunu gözlemlediklerini, bu artışın sadece Erzurumspor'un yükselmesi dolayısıyla yapılan kutlamalardan kaynaklanmadığını söyledi.

Son zamanlarda merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye dışındaki ilçelerde vaka sayılarının arttığını ve bunları da kontrol altına aldıklarını ifade eden Memiş, şunları dile getirdi:

"Erzurum'da yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz. Günlük vaka sayılarında nüfus ile mukayese edildiğinde pnömoni ve günlük ölüm oranında Türkiye ortalamasının artında olduğumuzu söyleyebiliriz. Günlük hasta oranı toplam yatak sayımızın 5'te biri civarında. Bir platoya geldik, yükseliş durdu. Son bir ayda vaka sayılarındaki yükselişi durdurduğumuzu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte henüz aşağıya doğru inemedik. Bazı günler aşağı doğru indik ama bunu istikrarlı halde tutmamız gerekiyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bununla birlikte yüksek oranda değerlendirilebilecek sağlık hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamadığımızı özellikle belirtmek isterim."

"İSDEM, 4 bin 206 personelle çat kapı görev yapıyor"

Memiş, günlük hasta sayısı kadar taburcu edilen vaka olduğunu, hatta bazen vaka sayısından daha fazla taburcu durumunun gerçekleştiğini söyledi.

Bu noktada evdeki vatandaşların takibinin büyük önem taşıdığını aktaran Memiş, "Bunun için de çat kapı ekipleri kurduk. Daha sonra bu İçişleri Bakanlığı tarafından genel hale getirildi, 81 ilde uygulanıyor. 20 ilçemizde 809 ekip çalışıyor. Yapılan denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezinde (İSDEM) 4 bin 206 personelimiz görev yapıyor. Polis, asker, sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu ekiplerle her gün bu vatandaşların evde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evinde değilse ikaz ediyoruz ve gerekirse cezai müeyyide uyguluyoruz. Pandemi süresince kent genelinde 3 milyon 750 bin lira ceza uygulanmış." diye konuştu.

"Herkes tedbirli olmak zorunda"

Memiş, kış mevsimine kadar vaka sayılarını daha da azaltacaklarına ve arzulanan rakamları yeniden göreceklerine inandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları en büyük dileğimiz. Şehir olarak sağlık sistemimiz ayakta. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu ama hepsi görevlerinin başındalar. Kente bu ay içinde yaklaşık 300 yeni hekim ataması bekliyoruz. Neredeyse hekim ihtiyacımızın tamamı giderilmiş olacak. Bu bizi rehavete düşürecek bir şey değil tabii ki. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ölüm vakaları ve diğer konularla ilgili bilgi elimizde. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye ortalamasının altındayız. Bunun sebebi sağlık altyapısının çok güçlü olması. Bu süreçte Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırmasını hiç kullanmadık. Orayı diğer vakalarımız için değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın biraz tedirgin olması biraz iyi, gevşek olmasındansa tedirgin olmasını istiyoruz. Herkes tedbirli olmak zorunda."

Kaynak: AA