Vali Okay Memiş Erzurumlulardan trafik kurallarına uymalarını ve aşı yaptırmalarını istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte iki eksik gördüğünü belirterek, "Biri trafik kurallarına riayet ve trafikte saygı. Ben Vali olarak acil durumlar dışında kurallara genelde uyuyorum.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte iki eksik gördüğünü belirterek, "Biri trafik kurallarına riayet ve trafikte saygı. Ben Vali olarak acil durumlar dışında kurallara genelde uyuyorum. Diğer konu ise Kovid-19 pandemisi hala devam ediyor, aşılama oranlarını yükseltmemiz lazım." dedi.

Vali Memiş, kentin E-80 kara yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlan ve Yakutiye ilçesini Palandöken'e bağlayan caddenin açılışında yaptığı konuşmada, kadim bir ilde hizmet ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerin de güzel hizmetlere imza attığını ve buna şahit olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Valilik olarak Tortum Şelalesi ve Narman Peri Bacaları'nın yapımlarını üstlendik ve şehrin kültürel değerlerine önemli ölçüde katkı sağladık. Sizlerden Vali olarak kentte eksik gördüğüm iki konuda istirhamda bulunuyorum. Biri trafik kurallarına riayet ve trafikte saygı. Ben Vali olarak acil durumlar dışında kurallara genelde uyuyorum. Diğer konu ise Kovid-19 pandemisi hala devam ediyor, aşılama oranlarını yükseltmemiz lazım. İki çocuğuma aşı yaptırdım, herkesi aşıya davet ediyorum."

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise kentte belediyelerin yaptığı güzel hizmetlerden bahsederek, "Bu hizmetler AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanımızın ve ak kadroların bu memlekete, Erzurum'a ve insanına olan sevdası sonucudur. Allah'a hamdolsun 4 milletvekilimizle Ankara'da kardeşlik hukuku içinde, bir birbirimize kenetlenerek 'Erzurum'a ne getirebiliriz' onun mücadelesini veriyoruz. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte yeni bağlantı yollarının yanı sıra bilgi evi, cami ve taziye evleri inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Açılışını yarın yapacakları millet bahçesine vatandaşları davet eden Sekmen, "Hedefimiz Erzurum'u yaşanılır, huzurlu kale şehri yapmak. Sanayi semtinde 250 ucuz konutumuzun temelleri atıldı. Kentte neye ihtiyaç varsa elimizden geldiğince değerlendirip yapıyoruz. Bu hizmetlerin hayat geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve tüm ilgililere şükranlarımız sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Altınok, Memiş ve Sekmen'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, muhtarlar, vatandaş ve STK başkanları kurdele keserek bağlantı yolunun açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç