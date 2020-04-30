Vali Okay Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Okay Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Okay Memiş:
30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:50

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

1 Mayıs'ın dünya çapında "Birlik ve Dayanışma Günü" olarak tüm işçiler tarafından kutlanıldığını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Ülkemizde ise ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan bu gün, 2008 yılı Nisan ayından itibaren "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile de 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

Üretime yaptıkları katkılar sayesinde ülkemizin gelişmesinde ve büyümesinde önemli paya sahip emekçilerimiz ile yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum" dedi.

Ülkemizin gerek içeride ve gerekse dışarıda hem askeri, hem sosyal ve hem de ekonomik anlamda büyük mücadeleler verdiğini, bu mücadelenin ancak birlik ve dayanışma ruhu ile aşılabileceğini, günümüz dünyasında savaşların daha çok ekonomik alanda yaşandığını, dolayısıyla çalışan ve üreten güçlü ülkelerin ayakta kalabileceğini, bu yarışa ayak uyduramayanların ise büyük sıkıntılara maruz kalacaklarının da bir gerçek olduğunu dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hepimiz, 7'den 70'e istikrar içinde büyüyen ve gelişen, dolayısıyla kimseye muhtaç olmadan hareket eden, özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamak istiyoruz. Önümüzde büyük hedeflerimiz; aşmamız gereken engellerimiz ve çözmemiz gereken sorunlarımız var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığımız şu günde, o büyük hedeflere genelde toplum olarak, özelde ise işçisiyle, memuru, esnafı ve işadamı ile beraber ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "İşçinin haklarını alın teri kurumadan ödeyiniz" emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte, işçiyi çalıştırıp ta ücretini ödemeyenlerin karşısında olduğunu buyurmaktadır.

Önemli bir parçası olduğumuz şu muhteşem aynı zamanda da sıkıntılı coğrafyamızın her türlü olumsuzluklarını ve zorluklarını, üreterek, çalışarak, emek harcayarak, alın teri dökerek aşacağız. Bu büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkemizi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden işçi kardeşlerimin gösterdiği fedakarlık ve gayrete, gönülden alkışlıyorum. Aslında bu bayram, sadece işçilerin, emekçilerin değil, hepimizin bayramı. İnancımıza ve toplumsal değerlerimize göre bayram; sevgi demektir, kardeşlik demektir, barış demektir, huzur ve güven demektir.

Bir Mayıs'ın da bu duygular altında, bir bayram bir şölen havası içinde geçmesi; kardeşlik ve barış içinde kutlanması, bu kutlamaların birlik ve berberlik içinde yapılması en büyük ümit ve arzumuzdur.

Malumlarınız olduğu üzere, COVID-19 mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince, maalesef bu yıl herhangi bir kutlama yapılamayacaktır. Bu nedenle, "Evde Kal Türkiye" sloganımızla bu birlik ve dayanışma ruhu; hem İlimizin hem de ülkemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, "en kutsal değer" olarak gördüğümüz emeğin ve alın terinin sahibi insanlarımızın yanı sıra, yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Evinde izole eden şahıs, 'korona şüphelisiyim' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Yerlitaş Demet Akalın Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Vali Okay Memiş: "Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:51:45. #1.15#
title