Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi
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Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi

ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

09.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:09
Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi

ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Vali Okay Memiş, üçüncüsü düzenlenen Pandemi Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar'ın katıldığı basın toplantısında Vali Memiş, Erzurum'un koronavirüs salgınıyla mücadelede iyi bir durumda olduğunu söyledi. Alınan tedbirler sayesinde Erzurum'da durumun iyi olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, bugüne kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin ise hastanelerde tedavi görerek taburcu edildiği bilgisini verdi. 

Vali Memiş, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 79 yaşında pozitif vaka haricinde kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği bulunuyordu. Bir hastamız 67 yaşında bir hastamız. Onunda yine koronavirüs pozitif olması haricinde kalp ve diğer rahatsızlıkları olan vatandaşımız. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar 700 temaslı kişimiz var. Bunlar pozitif değil. Pozitif vaka olarak elhamdülillah vaka sayımız çok iyi. Temaslı olan insanları izole etmemiz gerekiyor. Bunları çok iyi şekilde takip ediyoruz. İnşallah kurallara uyarak pandemiyi atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.POZİTİF VAKALARIN DURUMU ÇOK İYİHer gün onlarca hastanın taburcu edildiğini bildiren Vali Memiş, pozitif vakaların da durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir tane entübe vakası olduğu bilgisini veren Vali Memiş, "Onun dışındaki pozitif vakalarımız normal. Günlük hayatlarına devam ediyor. 5 gün boyunca ilaç tedavisi yapıyoruz. Ayaktalar, böyle yatakta falan değiller Allaha şükür. Toplam taburcu sayısı 69 çok iyi bir rakam" dedi. MASKELERİ ECZANELER DAĞITACAKSokakta artık maskesiz dolaşılmayacağını polisin, görevlilerin sürekli uyaracağını belirten Vali Memiş, bundan böyle maske dağıtımının da eczanelerden yapılacağını anlattı. Pandemi Kurulu üyesi 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar'ın bilgi verdiğini ifade eden Vali Memiş, vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderileceğini maskelerin eczaneler üzerinden dağıtımının yapılacağını kaydetti. Memiş, 106 eczaneden vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi. KARANTİNAYA ALINAN BÖLGELERErzurum'un Türkiye'nin en büyük vilayetlerinden biri olduğunu, coğrafi açıdan dünyada 58 ülkeden büyük olduğunu belirten Vali Memiş, birtakım karantina tedbirleri olacağını vurguladı. Karayazı Bayraktar, Aşkale Gölören, Horasan Eğertaşlar, Pasinler Kasımpaşa ve Çat Soğukpınar ve Tekman Mescitli Mahallesi'nde karantina uygulanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "Mahalle, mahalle halk sağlığı uzmanları önerisiyle karantinayı uygulayacağız. Alınan bu tedbirler vatandaşımıza eziyet için değil, tam tersi vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir" dedi. 400 POLİS AİLESİ KONTROL ALTINDAKonuşmasında başta sağlık çalışanları olmak üzere özellikle polis teşkilatına teşekkür eden Vali Memiş, 400 polis ailesini de kontrol altında tuttuklarını söyledi. Memiş, "Jandarmamız polisimiz kahramanca görev yapıyorlar, risk altındalar. 400 polis ailesini de kontrol altında tutuyoruz. Çünkü polislerimiz alandalar, sürekli olayları kontrol ediyorlar. Buna da çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.65 YAŞ ÜSTÜ 5 BİN KİŞİ UYARILDIKoronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başarıyla uygulandığını Erzurum'da 5 bin 65 yaş üstü vatandaşın evde kalmaları yönünde ikaz edildiğini kaydetti. İncitmeden, kalp kırmadan kuralları uyguladıklarını vurgulayan Vali Memiş, 36 bin kişinin de yardım taleplerini değerlendirerek gerekeni yapacaklarını söyledi. KİRA ALINMASIN Basın mensuplarının "Belediyeye ait iş yerlerinde kira ertelemesi olacak mı?" sorusuna cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sadece belediye değil diğer kurumlara ait iş yerlerinden 3 ay süreyle kira alınmaması yönünde bir teklif sunduklarını Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini belirtti. 

Vali Memiş, 81 il valisi ve ilgili bakanlarla telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda kira erteleme yerine kiraların alınmaması yönünde talepleri olacağını vurguladı.


Kaynak: DHA

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