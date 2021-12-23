HENDEK, SAKARYA (İHA) - Vali öğrencilerle kartopu oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

SAKARYA Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir dizi ziyaretler kapsamında gittiği Hendek ilçesinde öğrencilerle kartopu oynadı. Kaldırım, o anları "Kartopu yağmuruna tutulduk" başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Hendek ilçesi Dikmen Mahallesine giden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, esnaf ile bir araya geldi. Kaldırım, daha sonrasında Dikmen Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada öğrencilerle kartopu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülerin çıktığı o anları ise Kaldırım, "Kartopu yağmuruna tutulduk" başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadan öğrencilerle kartopu oynadığı görüntüleri paylaşan Kaldırım, "Kartopu yağmuruna tutulduk. Dikmen İlköğretim Okulunu ziyaretimizde coşkulu öğrencilerimiz bizi kartopu ile karşıladılar. Önce bayağı kartopu yedik ama usta bir manevrayla kartopu yağmurundan kurtulduk. Neşeniz hep daim olsun sevgili yavrularımız, sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.