Vali Nayir, veda ziyaretlerini sürdürdü
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Vali Nayir, veda ziyaretlerini sürdürdü

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Vali Ahmet Hamdi Nayir, veda ziyaretleri kapsamında ilçelerde temaslarda bulundu.

Vali Nayir, veda ziyaretlerini sürdürdü
13.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:08

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Vali Ahmet Hamdi Nayir, veda ziyaretleri kapsamında ilçelerde temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hendek ilçesinden başladığı ziyarette Kaymakam Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile vedalaşan Vali Nayir, daha sonra Akyazı ilçesine geçerek Kaymakam Yakup Güney ile Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a başarılar diledi.

Karapürçek ilçesinde Kaymakam Mehmet Ali Semiz ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ile bir süre görüşen Vali Nayir, Pamukova ilçesinde Kaymakam Recai Karal ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ile kent üzerine bir süre sohbet etti.

Geyve ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Vali Nayir, son olarak Taraklı ilçesine geçerek Kaymakam Abdullah Arslantürk ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile vedalaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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