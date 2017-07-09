Vali Nayir: Gediz İlçemiz Kendisini Tarhana ile Özdeşleştirmiş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarhana Festivaline katılan Vali Ahmet H. Nayir ve protokol üyeleri, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçılarının festival alanındaki sergi açılışına katıldı.



Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışını Münevver Nayir, Bilge Kula, Mehtap Saraoğlu, Sebahat Sarıoğlu yaptı.



Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi standında ebru yapan Vali Ahmet H. Nayir, Gediz'in sahip olduğu değerlerin yaşatılması gerektiğini belirtti.



Vali Nayir, "Gediz doğa harikası bir yer. Burada bulunamayacak şey yok. Her şeyden önce doğal güzellikleriyle ve farklılık arz eden özellikleriyle güzel bir ilçemiz. Murat Dağında sıcak suyu ve kayak yapabilecek ortamı bulabiliyorsunuz; bu dünyada çok fazla bulunabilecek bir özellik değil. Gediz ilçemizin misafirperverliği, kültürü, tarihi yapısı da önemli. Dolayısıyla Kütahya'mız ilçeleriyle birlikte görülmesi gereken bir il. Bize ait olan bir değeri güzel Gediz ilçemizin adıyla yaşatmak bizlerin görevi. Zannediyorum ki tarhanada da bir sanat ruhu var. Herkesin tarhanası el lezzetine, gönül lezzetine göre birbirinden farklı olur. Bugünler şehir kültürünün oluşmasında önemli günler. Gediz ilçemiz de kendisini tarhanayla özdeşleştirmiş. Düzenlenen festival inşallah Gediz'imiz için hayırlı olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Daha sonra Vali Ahmet H. Nayir ve beraberindeki protokol üyeleri satış reyonlarını gezerek esnaflarla sohbet etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA