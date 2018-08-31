Vali Nayir, Garnizon Komutanı Necati Gündüz'e Yeni Görevinde Başarı Diledi
Kütahya’da yeni göreve başlayan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya'da yeni göreve başlayan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz'e yeni görevinde başarılar diledi.
Tuğgeneral Necati Gündüz, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA