Vali Nayir, Garnizon Komutanı Necati Gündüz'e Yeni Görevinde Başarı Diledi

Vali Nayir, Garnizon Komutanı Necati Gündüz'e Yeni Görevinde Başarı Diledi

Kütahya’da yeni göreve başlayan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Nayir, Garnizon Komutanı Necati Gündüz'e Yeni Görevinde Başarı Diledi

Kütahya'da yeni göreve başlayan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Necati Gündüz, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA

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