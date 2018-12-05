Vali Nayir, Engelli Yazarı Ziyaret Etti

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karapürçek ilçesinde yaşayan ve tek parmağı ile yazdığı "Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar" adlı kitabı yayımlanan, yüzde 98 engelli Rukiye Türeyen'i evinde ziyaret etti.

Akyazı Kaymakamı ve Karapürçek Kaymakam Vekili Yakup Güney ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Zor'un da eşlik ettiği ziyarette Nayir, Türeyen'i azminden dolayı tebrik etti.

Kullanabildiği tek parmağıyla 2 yılda 128 sayfalık kitap yazan Türeyen'den kitap yazma serüvenini dinleyen ve bir süre kitabı inceleyen Nayir, "Engeller sadece bu dünya için var. Öbür dünyada sizler bizden daha iyi olacak, daha iyi yürüyecek ve daha iyi koşacaksınız. İnancımız böyle söylüyor. Önemli bir detay daha var ki hiçbir engeli olmayanlar bile, sizin bu başardığınızı başaramadı. Birçok engelli sanatçımızın yaptığı eserleri engelsizler başaramadı, birçok engelli sporcumuzun yaptığı sporu, aktiviteyi, engelsizler yapamadı. Bu türlü başarılı örneklere ihtiyacımız var, siz de onlardan bir tanesisiniz, övüncümüz oldunuz." diye konuştu.

Nayir, ziyarette engelli yazar Türeyen'in yaşama olan bağlılığının birçok insana örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Rukiye'nin annesi Fatma Türeyen de ziyaretten dolayı Nayir'a teşekkür etti.

3 aylıkken ateşli hastalık geçiren Rukiye'yi hastanelere götürdüklerini, ancak derdine çare bulamadıklarını dile getiren anne Türeyen, kızının çok azimli ve yaşam dolu olduğunu, hiçbir zaman karamsarlık içerisinde bulunmadığını kaydetti.