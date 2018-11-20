Vali Nayir'den Zeki Toçoğluna Ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'ı Büyükşehir Belediyesi'nde misafir etti. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Nayir'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Toçoğlu, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, "Sayın Valimizi Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilişkin bilgiler verdik. Sakarya kendine has bir özelliği olan farklı kültür ve milletlerden insanların kardeşlik içerisinde yaşadığı bir şehir. Hamdolsun uyum içerisinde çalışmalar yürüterek hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah Sayın Valimizle birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edecek, daha da gelişen, büyüyen bir Sakarya inşa edeceğiz. Tek düşüncemiz bu şehre, hemşehrilerimize hizmet etmektir" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, işbirliği içerisinde çalışarak Sakarya için güzel işler gerçekleştireceklerini belirtti. - SAKARYA