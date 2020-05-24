Vali Nayir'den bayram ziyareti
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Vali Nayir'den bayram ziyareti

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Vali Nayir'den bayram ziyareti
24.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:04

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

İlk önce Adapazarı-Kaynarca yolundaki jandarma uygulama noktasını ziyaret eden Vali Nayir, personelin bayramını kutladı.

Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine geçen Nayir, çalışanlara hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.

Vali Nayir, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerindeki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, personelin bayramını kutladı.

Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu günlerin insanların birbirini koruma, kollama yardımlaşma ve dayanışmayı artırma günleri olduğunu söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve insanların yakınlarıyla yan yana gelemediği bir süreç yaşandığını belirten Nayir, "Bu özel günde de görevinin başında olan personelimiz var. Jandarma, emniyet, itfaiye, 112 teşkilatı ve sağlıkçılarımız bugün görevleri başında. Bizler de görevleri başında olanlarla bayramlaşmak için program yaptık, onlara bu fedakarlıkları için hem teşekkür ettik hem de bayramlarını kutladık. Halkımızın rahatlık, huzur ve asayiş içerisinde bayramlarını kutlaması için gerekli çalışmayı yapıyorlar." diye konuştu.

Vali Nayir, tekrar eski bayramlara dönebilmeyi arzu ettiklerini fakat içerisinde bulunan durumun biraz daha fiziki şartları farklılaştırdığını dile getirerek, "Sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya çalışıyoruz. İnsan sağlığı, bulaşmayı artırmamak, geldiğimiz noktanın muhafazası için önemli bir görev. Mübarek bayram gününde kimseye ceza vermemeye çalışıyoruz ama dışarıya çıkan, bu kuralı bozanlar da karşılıksız kalmıyor." şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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