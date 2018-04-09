Vali Nayir: Açık Kapı Uygulamasına Geçiyoruz

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Açık kapı' uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Kütahya İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda konuşan Vali Nayir, "Açık Kapı uygulaması Türkiye genelinde başlatılan bir uygulama. Vatandaşımız her türlü talep ve şikayetlerini valilik girişinde oluşturduğumuz Açık Kapı birimine iletecek. Görevlilerimiz vatandaştan gelen talepleri bilgisayar üzerinde kayda alacak ve sonrasında vatandaşımıza başvurusuna ilişkin bilgi vermek üzere geri dönüş yapacak. Bu uygulama sayesinde bürokrasi azalarak, başvurular daha etkili bir şekilde alınacak" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA