Vali Mustafa Yaman'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:28

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yaman mesajında, bir yılın daha geride bırakıldığını ifade ederek, yeni umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Mardin'in kalkınması, refahı, huzuru ve birliği yönünde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Yaman, mesajında şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir. Her yeni yıl, yeni beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2020 yılına dair beklenti ve umutlarımız; ülkemizin ve buna bağlı olarak Mardin'imizin kalkınması, refahı, huzuru ve birliği yönünde olacaktır. Bunun için de daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bu duygularla tüm Mardinli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum."

Kaynak: AA