Vali Mustafa Yaman'dan Yeni Yıl Mesajı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yaman mesajında, Türkiye ve Mardin için önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak, yepyeni umutlarla 2019 yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her yeni yılın, umutların yeşerdiği, iyimserliğin hakim olduğu, daha iyi hayat şartlarına ulaşma yolunda beklentileri artırdığını ifade eden Yaman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni yılda ülkemizin kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir. Her zaman en iyiye ve en güzele layık olan vatandaşlarımıza hizmet etmenin engin mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 yılının ülkemize, milletimize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim."

Kaynak: AA