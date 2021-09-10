Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Kent konseyinin ilimiz ile ilgili konulardaki görüş ve düşüncelerini alan Vali Tutulmaz çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti - Haberler
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