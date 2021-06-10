Vali Mustafa Tutulmaz Zonguldak-Gökçebey Tren Seferine Katıldı
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Vali Mustafa Tutulmaz Zonguldak-Gökçebey Tren Seferine Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz Zonguldak-Gökçebey Tren Seferine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, ilimiz ve ülkemiz için bir kalkınma projesi sayılan Filyos projesinin Kara, deniz ve hava' dan sonra önemli ulaşım akslarından birisi olan demiryolu ulaşımına turizm odaklı dikkat ve ilgi çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla trenle Gökçebey turuna katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, ilimiz ve ülkemiz için bir kalkınma projesi sayılan Filyos projesinin Kara, deniz ve hava' dan sonra önemli ulaşım akslarından birisi olan demiryolu ulaşımına turizm odaklı dikkat ve ilgi çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla trenle Gökçebey turuna katıldı.

Kaynak: Habermetre

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