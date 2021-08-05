Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depo. Tesisi Ambalaj Atıkları Mekanik Ayrıştırma, Tıbbi Atık Sterilizasyon ile Biyokütleden Elektrik Üre.

Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depo. Tesisi Ambalaj Atıkları Mekanik Ayrıştırma, Tıbbi Atık Sterilizasyon ile Biyokütleden Elektrik Üre. Santrali ve yapımı devam eden çöp sızıntı suyu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. Vali Mustafa Tutulmaz Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrikaları İşletme müdürlüğünde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Genel müdür Kazım Eroğlu, genel müdür yardımcıları ve işletme müdüründen çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Atölyeleri gezdi. Vali Mustafa Tutulmaz inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere gittiği sapça mevkiinde, Köroğlu köyünde karşılaştığı 75 yaşındaki köy sakini ile sohbet etti, hal ve hatırını sordu. Vali Mustafa Tutulmaz İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını ve personeli ile birlikte çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre