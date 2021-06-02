Vali Mustafa Tutulmaz Zbeü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz Zbeü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Zbeü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti. İlimizin büyüyüp gelişmesi, tanıtılması, kalkınması yönünde üniversitemizin yaptığı yararlı çalışmaların önemine değinen Vali Tutulmaz kendilerine teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Mustafa Tutulmaz Zbeü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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