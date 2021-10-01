Vali Mustafa Tutulmaz, 'Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi' nin Açılışına Katıldı - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz, "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi" nin Açılışına Katıldı

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Vali Mustafa Tutulmaz,

Vali Mustafa Tutulmaz, "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi" nin Açılışına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz; huzurevinde kalan yaşlılarımızın yalnızlık duygusu hissetmemeleri, diğer yaşlı büyüklerimizle birlikte sosyal etkinliklerde bulunmaları, hoş ve güzel vakit geçirmeleri için düzenlenen "Yaşlı Gündüz...

Vali Mustafa Tutulmaz, "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi" nin Açılışına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz; huzurevinde kalan yaşlılarımızın yalnızlık duygusu hissetmemeleri, diğer yaşlı büyüklerimizle birlikte sosyal etkinliklerde bulunmaları, hoş ve güzel vakit geçirmeleri için düzenlenen "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi" nin açılışına katıldı. Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada: "Devletimiz, her zaman sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek yaşlı büyüklerimize her türlü hizmeti sunmaktadır. Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi hizmetinin de yaşlılarımızın istifadesine sunulması, bu güzel ve anlamlı hizmetlerden birisidir. " dedi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz, 'Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi' nin Açılışına Katıldı - Haberler
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