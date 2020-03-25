Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Haber
Mustafa Tutulmaz, Afyon, Yerel

Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti Tutulmaz: "Bu tatil değildir istenildiği gezip eylenmek için fırsat değildir" Tutulmaz: "65 yaş üzeri kimsesiz komşularımıza sahip çıkarak onları yalnız bırakmayalım" Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, taleplerin ve...

25.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:28
Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Tutulmaz: "Bu tatil değildir istenildiği gezip eylenmek için fırsat değildir"

Tutulmaz: "65 yaş üzeri kimsesiz komşularımıza sahip çıkarak onları yalnız bırakmayalım"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, taleplerin ve isteklerin değerlendirilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşlara yardım ediyor. 4 gün önce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını koordine etmek için Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları alınıyor ve talepler yerine getiriliyor. Valisi Mustafa Tutulmaz, Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"Duyarlı davranalım ve sosyal mesafeye uyalım

Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada, gelen tüm taleplerin ivedilikle ve mümkün olan imkanlar çerçevesinde yerine getirildiğini söyledi. Tutulmaz, "Dışarı çıkma yasağı sadece 65 yaş üzeri vatandaşlar için var ancak her yaş grubu risk altındadır. Dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar evlerinden dışarıya çıkmasınlar. İşi olanlar işlerini yapar yapmaz hemen evlerine dönsünler. İşlerini yaparken de sosyal mesafe kuralına uysunlar. Bu virüsle ne kadar geç karşılaşabilirsek o derece bunu yönetmek kolay olur. İlin önemli bir nüfusu bu virüsle karşılaştığında sağlık teşkilatının hizmet vermesinde sıkıntı yaşanacaktır. Vatandaşlarımız bana bir şey olmaz demesinler, kendilerini ve yakınlarını düşünsünler. Duyarlı davranalım ve sosyal mesafeye uyalım" dedi.

"Bu tatil değildir istenildiği gezip eylenmek için fırsat değildir"

Kamuda ve özel sektörde alanın tedbirler kapsamında esnek çalışılması durumuna dikkat çeken Vali Tutulmaz, "Kamu kurumlarında ve bazı özel sektör firmalarında esnek çalışmaya geçildi. Bir kısım çalışıyor bir kısım evlerinde oluyor. Ancak bazı duyumlar var. İzinli olduğu halde çarşıya çıkarak gezen kişiler var. Devlet memurlarının, çalışanların işlerinden evlerine gönderilmelerinin sebebi sokakta olmamalarıdır. Bu tatil değildir. İstenildiği gibi gezip eğlenmek için fırsat değildir. Esnek çalışma durumunda bulunanlar bu süreyi evlerinde geçirmelidir. Sokaklarda gezmeyelim. Önümüzdeki bir haftalık süreci de atlatırsak bu virüsü en az hasarla ülkemiz atlatmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Büyüklerimize sahip çıkalım"

Yaşlı vatandaşlara destek noktasında vatandaşlara da görev düştüğünü kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz: "Vefa Destek Grubu çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ancak bizim geleneklerimizde komşuluk, yakınlarının hal ve hatırını sorup ihtiyaçlarını gidermek ön plandadır. Büyüklerimize sahip çıkalım. 65 yaş üzeri kimsesiz komşularımıza sahip çıkarak onları yalnız bırakmayalım. Böyle dönemlerde komşularımıza, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu değerler milletimizin özünde olan değerlerdir. İnşallah özümüzde olan bu değerleri yeniden canlandıralım. Bu şekilde çalışan ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezindeki incelemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi Haber
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haber
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Cahit Özkan Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Ender Saraç Basketbolcu Serdar Ortaç
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Fatih Terim Ziya Selçuk
Şu an buradasınız: Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:26:43. #1.14#
title