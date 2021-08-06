Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binası İçindeki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Ziyaret ve Denetlemelerini Sürdürüyor
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Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binası İçindeki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Ziyaret ve Denetlemelerini Sürdürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binası İçindeki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Ziyaret ve Denetlemelerini Sürdürüyor
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Vali Mustafa Tutulmaz Valilik binası içindeki resmi kurum ve kuruluşlarda ziyaret ve denetlemelerini sürdürüyor.

Vali Mustafa Tutulmaz Valilik binası içindeki resmi kurum ve kuruluşlarda ziyaret ve denetlemelerini sürdürüyor. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü İl Ticaret Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü.

Kaynak: Habermetre

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Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binası İçindeki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Ziyaret ve Denetlemelerini Sürdürüyor - Haberler
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