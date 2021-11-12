Vali Mustafa Tutulmaz, Okul Aile Birliği Değerlendirme ve İstişare Toplantısına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Okul Aile Birliği Değerlendirme ve İstişare Toplantısına KatıldıÇocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen Okul Aile Birliği Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. İlgili kurumların da sunum yaptığı toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve diğer ilgililer katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede; okullarımızın güvenliğinin her yönüyle sağlanması konusunda herkesin duyarlı davranması ve üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı, görüş ve beklentilerini ifade etti.

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