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Vali Mustafa Tutulmaz, kadın muhtarları ağırladı

Vali Mustafa Tutulmaz, kadın muhtarları ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde görev yapan kadın muhtarları ağırladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde görev yapan kadın muhtarları ağırladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, il genelinde görev yapan kadın mahalle ve köy muhtarlarıyla makamında bir araya geldi. Muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayan Vali Tutulmaz, vatandaşlara yönelik değerli hizmetleri konusunda kadın muhtarlara başarılar diledi. - ZONGULDAK

Vali Mustafa Tutulmaz, kadın muhtarları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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