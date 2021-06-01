Vali Mustafa Tutulmaz, İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, İnceleme ve Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, İnceleme ve Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Havalimanında, Filyos güzergahında yapılan yol çalışmasında, Filyos limanında, TPAO tesisleri ve Çaycuma Perşembe kavşağında yapılan yeni...