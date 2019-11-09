Vali Mustafa Tutulmaz'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

09.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:52

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Tutulmaz mesajında, "Yalnızca bizim tarihimiz açısından değil tüm dünya tarihi açısından istisna şahsiyetlerden biri olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk, tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir. Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir liderin aramızdan ayrılışı da milletimiz için büyük bir kayıp olmuştur. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır. Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü milletimize olan inancından ve güveninden almıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye şimdi her zamankinden daha fazla emniyet ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almaktadır. Güney sınırımızda yaşadığımız terör tehdidi, içinde bulunduğumuz dönemde zor ve meşakkatli günler yaşayan milletimiz, devletine bağlılığını tek yürek olarak dile getirmektedir. Milletimiz her zaman olduğu gibi birliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında demokrasiye sahip çıktığını bir kez daha göstererek, Ata'sının emanetini, Misak-i Milli sınırlarını ilelebet yaşatacağını dünyaya ilan etmektedir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Bu vesileyle Başöğretmen, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yad ediyor, ona, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA