Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Gökçebey İlçesinde Maket Ev Yapım Atölyesini Ziyaret Etti

Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Gökçebey İlçesinde Maket Ev Yapım Atölyesini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Gökçebey İlçesinde Maket Ev Yapım Atölyesini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz ilimiz Gökçebey ilçesinde maket ev yapım atölyesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Gökçebey İlçesinde Maket Ev Yapım Atölyesini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Gökçebey İlçesinde Maket Ev Yapım Atölyesini Ziyaret EttiVali Mustafa Tutulmaz ilimiz Gökçebey ilçesinde maket ev yapım atölyesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. İlçede karşılaştığı vatandaşlarımızla da sohbet eden Vali Tutulmaz hal ve hatırlarını sordu, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diledi.

Kaynak: Habermetre