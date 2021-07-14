Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Olarak İlimize Atanan Fahri Aktaş'ı Makamında Kabul Etti

Vali Mustafa Tutulmaz, Giresun İl Emniyet Müdürü iken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile il Emniyet Müdürü olarak ilimize atanan Fahri Aktaş'ı makamında kabul etti, hayırlı olsun dileklerini iletti, başarılar diledi.