Vali Mustafa Tutulmaz Gümeli Beldesinde İl Özel İdaresince Yapımına Devam Edilen Köy ve Mahalle Yollarında İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz Gümeli Beldesinde İl Özel İdaresince Yapımına Devam Edilen Köy ve Mahalle Yollarında İncelemelerde Bulundu

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Vali Mustafa Tutulmaz Gümeli Beldesinde İl Özel İdaresince Yapımına Devam Edilen Köy ve Mahalle Yollarında İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Alaplı ilçemiz Gümeli beldesinde İl Özel İdaresince yapımına devam edilen köy ve mahalle yollarında incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz Alaplı ilçemiz Gümeli beldesinde İl Özel İdaresince yapımına devam edilen köy ve mahalle yollarında incelemelerde bulundu. Sunulan hizmetten ötürü mutluluklarını dile getiren, teşekkür eden vatandaşlarımızın sevinçlerini paylaştı.

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