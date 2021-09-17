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Vali Mustafa Tutulmaz GMİS'i ziyaret etti

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Vali Mustafa Tutulmaz GMİS'i ziyaret etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ile GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız da bulundu. Vali Tutulmaz, Genel Başkan Yeşil ile Genel Mali Sekreter Yıldız'dan Sendikanın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, başarı diledi. - ZONGULDAK

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz GMİS'i ziyaret etti - Haberler
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