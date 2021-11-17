Vali Mustafa Tutulmaz, ERDEMİR'de Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, ilimiz ve ülkemizin öncü sanayi kuruluşlarından, demir ve çelik'in adeta okulu, kalbi, çeliğe hayat veren ERDEMİR'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve yönetimi ile birlikte fabrikayı gezerek yapılan üretimin her safhası ile ilgili detaylı bilgi alan Vali Tutulmaz, ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılar nedeniyle kendilerini kutladı, teşekkür etti, başarılar diledi.

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