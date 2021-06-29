Vali Mustafa Tutulmaz, Düzenlenen Halk Gününde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
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Vali Mustafa Tutulmaz, Düzenlenen Halk Gününde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Tutulmaz, Düzenlenen Halk Gününde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, Düzenlenen Halk Gününde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi"Halk Günü" toplantılarımız devam ediyor.

Vali Mustafa Tutulmaz, Düzenlenen Halk Gününde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi"Halk Günü" toplantılarımız devam ediyor. Vali Mustafa Tutulmaz düzenlenen halk gününde vatandaşlarımızla bir araya geldi. Vatandaşlarımızca dile getirilen sorun ve talepleri dinledi, ilgililere taleplerin değerlendirilmesi, ilgilenilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Habermetre

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