Vali Mustafa Tutulmaz, Denetlemelerde Bulundu
Vali Mustafa Tutulmaz, Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçemizdeki programına giderken karşılaştığı, trafik kontrol noktasında görev yapan ekipleri denetledi.
Vali Mustafa Tutulmaz, Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçemizdeki programına giderken karşılaştığı, trafik kontrol noktasında görev yapan ekipleri denetledi. Kontrol edilen araç sürücüleri ve vatandaşlarımıza mutlaka emniyet kemeri takmaları ve kurallara hassasiyetli uymaları tavsiyesinde bulundu.
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