Vali Mustafa Tutulmaz'dan yeni yıl mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 2021 sayılı günler kala 2021 yılı için yeni yıl mesajı yayımladı.

Yayımladığı mesajda 2021 yılının Türkiye'ye, Millete, Zonguldak'a tüm insanlığa her türlü olumsuzluklardan uzak, barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Tutulmaz, "Güzel yurdumuzun birçok il ve bölgelerinde meydana gelen deprem, sel, yangın ile sağlığımızı tehdit eden küresel korona virüs salgını gibi can ve mal kaybına sebep olarak, Aziz Milletimizi büyük üzüntüye boğan olumsuzluklarla boğuştuğumuz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Her yeni yıl beraberinde yeni umutlar, yeni beklentiler ve yeni başlangıçlar getirmektedir. 2020 yılında ülkemizi, milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların, umutla gireceğimiz 2021 yılında yaşanmaması, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimizdir. Yeni yılda daha önce başlatılan ve devam eden projeleri takip ederek tamamlamak, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimine, tanıtımına katkısı olacak yeni projeler üretmek ve vatandaşlarımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için elbirliği ile bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2021 yılının ülkemize, Aziz Milletimize, ilimize, tüm insanlığa her türlü olumsuzluklardan uzak, barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, tüm güzel beklentilerin gerçeğe dönüşmesini temenni ediyor, Zonguldaklı hemşerilerimizin, tüm çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin, basın mensuplarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı