Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya Geldi
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Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya GeldiVali Mustafa Tutulmaz Çaycuma huzurevindeki büyüklerimiz ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya GeldiVali Mustafa Tutulmaz Çaycuma huzurevindeki büyüklerimiz ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi. Büyüklerimizin hal ve hatırlarını soran, sağlıklı uzun ömürler diliyen Vali Tutulmaz çocuklarımıza kitap hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Haberler
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