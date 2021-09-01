Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Tutulmaz Çaycuma Huzurevindeki Büyüklerimiz ve Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklarımızla Düzenlenen Aşure Etkinliğinde Bir Araya GeldiVali Mustafa Tutulmaz Çaycuma huzurevindeki büyüklerimiz ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi.