Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor - Haberler
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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorAile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Huzurevinde kalmakta olan büyüğümüz Mesut Ertürk amcamız Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek, günlük yerel gazete haberlerinden derlediği albümü takdim etti.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorAile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Huzurevinde kalmakta olan büyüğümüz Mesut Ertürk amcamız Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek, günlük yerel gazete haberler inden derlediği albümü takdim etti. Vali Mustafa Tutulmaz Estetik Merkezleri ve Akademi Royal Eğitim Kurumları sahibi Çiğdem ve Melih Uğurlu'yu bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında makamında kabul etti, çalışmalarına yönelik bilgi aldı. Gazimiz Cengiz Yanık Valimiz Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz misafiri ile yakından ilgilendi, sohbet etti.

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