Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorTEMA Vakfı il temsilcisi Berran Aydan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, vakfın ilimize yönelik faaliyetleri konusunda bilgi sundular.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorTEMA Vakfı il temsilcisi Berran Aydan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, vakfın ilimize yönelik faaliyetleri konusunda bilgi sundular. Vali Mustafa Tutulmaz Güvenlik İş Sendikası Zonguldak temsilcisi Nurettin Ünlü ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Faaliyetlerine yönelik bilgi aldı, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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