Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor
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Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.

01.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:35
Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor

Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.


Merkez Camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Vali Mustafa Masatlı, namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Vatandaşlarla Ardahan ve ülkemizin genel gündemine ilişkin sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve kalkınmasına yönelik mesajlar verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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