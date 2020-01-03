Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü
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Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Gülbahar Hatun Camisinde Sabah Namazında vatandaşlarla buluştu.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:42
Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü

Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Gülbahar Hatun Camisinde Namazında vatandaşlarla buluştu.


Sabah Namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı, sorun ve taleplerini dinledi.


Ülkemizin ve milletimizin birliğinden, beraberliğinden ve dirliğinden mesajlar veren Vali Masatlı, vatandaşlarla sohbet ederek Cuma'larını tebrik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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