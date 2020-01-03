Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:42

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Gülbahar Hatun Camisinde Sabah Namazında vatandaşlarla buluştu.



Sabah Namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı, sorun ve taleplerini dinledi.



Ülkemizin ve milletimizin birliğinden, beraberliğinden ve dirliğinden mesajlar veren Vali Masatlı, vatandaşlarla sohbet ederek Cuma'larını tebrik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA