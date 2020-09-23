Vali Mustafa Masatlı iki OSB'de incelemelerde bulundu
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Vali Mustafa Masatlı iki OSB'de incelemelerde bulundu

23.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:15
Vali Mustafa Masatlı iki OSB'de incelemelerde bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Besi OSB yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, Suluova TDİ Besi OSB Müdürü Hasan Şen, müteşebbis heyet üyeleri ve besicilerin katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Suluova TDİ Besi OSB müteşebbis heyet üyeleri ve besicilerle bölgedeki faaliyetler, Besi OSB'nin genişleme projesi ile ilgili alternatif genişleme alanların değerlendirilmesi, OSB üst kuruluşuna temsilci belirlenmesi, yatırımlar, fizibilite ve alt yapı çalışmaları görüşüldü. Vali Masatlı, daha sonra Suluova Karma OSB ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, müteşebbis heyet üyeleri ve sanayiciler yer aldı.

Vali Masatlı başkanlığında oluşturulan İl Sanayi ve OSB Koordinasyonu Kurulu'nun planlanan çalışmaları, genişleme alanları ve Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak projelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda müteşebbis heyetinin gündeminde yer alan diğer konular ele alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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