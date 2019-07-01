Vali Mustafa Masatlı, hayvancılık eğitim programına katıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valiliğimizin talebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde uygulanması planlanan, Üreme Verimliliği Projesi, Etçi Irklar ve Melezlemelerin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesiyle ilgili düzenlenen eğitim programına katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programına, Vali Mustafa Masatlı, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Bakanlıktan Gelen Uzman Ekip, il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, DSYB temsilcileri, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.

Eğitim programının açılışında konuşan Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'da hayvancılığı geliştirmek, hayvan hastalıklarınıI önlemek, buzağı atımlarının önüne geçmek ve üreticilerin temel geçim kaynağına sahip çıkmak adına her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Vali Masatlı, daha sonra şöyle konuştu: "Bugün burada düzenlenen eğitimlerin ilimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizde uygulanan son yıllardaki tarım ve hayvancılık politakaları ve destekleriyle önemli aşama katedildiğini, 2023 tarım hedeflerine göre çalışıldığını, Bizim ilimiz büyükbaş hayvancılık üssü konumunda olduğunu, büyükbaş hayavncılık üssü olmakla beraber önemli derecede arı popülasyonuna da sahip ve Türkiye'nin tek gen merkezidir. Bizim burada ki insanlarımız, yetiştiricilerimizin hayvancılıktaki kapsamı mera hayvancılığıdır. İlimizin yüzölçümüne baktığımızda Türkiye'de en fazla mera oranına sahip illerden biridir.. Fakat biz bundan yeterince yararlanamadığımız gibi çok ciddi derecede hayvan hastalıklarıyla mücadele ediyoruz. Ayrıca buzağı atımlarıyla mücadele veriyoruz. Bu sene biz meralarımızı yerel yetiştiricilerimize verdik, onlar meralarımızı kullansınlar dedik. Bunu yaptık ve arkasından kontrol mekanizmasını oluşturduk. Çok sıkı bir tedbir uyguladık. Bunlarla birlikte aşılamaya önem verdik. Aşılamayı yüzde 110'a çıkardık. Özel idareden ayrılan 30 bin TL'yi, 300 bin TL'ye çıkardık. Biz gerekiyorsa bir kilometre yol yapmayacağız ama hayvancılığı burada geliştirmek, buzağı atımlarını önlemek için mücadele edeceğiz. Buzağı atımlarının ilimize verdiği kaybı araştırdık. İlimizde bu oranın Türkiye ortalamasının üç kat üzerinde, yüzde 16 olduğunu gördük. Bu çok vahim bir tabloydu. İlimize verdiği kayıp ise 70 milyon TL'dir. Bunu yıllara yaydığınızda kayıp oranı çok fazladır. İşte biz bununla mücadele ediyoruz. Suni tohumlama konusunda da araştırmalar yaptık ama mera hayvancılığı için verimli olmadığı gerekçesiyle yöremize uygun yerli sığırların ürümesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Bakanlığa bilgi verdik, talepte bulunduk, 'gelin bize eğitim verin' dedik. İşletmelerimiz çok küçük. Bir üreticimizin bir buzağıyı kaybetmesi demek o üreticinin bir yıl kendisine gelememesi demektir. İşte bizim hayvancılığa, meralara, hayvan hastalığına verdiğimiz önemin altında yatan temel sebepler bunlardır. Biz burada gerek et gerekse süt üretimini arttırmak, üreticilerimizin kazancını arttırmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Çünkü bu bizim geçim kaynağımızdır."

Arıcılık konusunda da değinen Vali Masatlı, "Bizim durumumuz şu; ilimiz, dünyada 4 ırktan birisi olan Kafkas Arısının gen merkezidir. Dünyada ki kovan sayısı oranında ikinciyiz. Bal üretiminde üçüncüyüz, verimlilikte ise 9.9 kilogram ile Türkiye ortalamasının yüzde 50 altındayız. Normalde bizim endemik bitki floramız var. Biz ondan yararlanamıyoruz. Bizim, bu oranı arttırmak gibi bir derdimiz elbette olacak. İşte bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gündemle ilgili sunumlar yapıldı. Bakanlıktan gelen uzman ekip ise tarım yetkililerini, üretici birlik temsilcilerini, üretici ve yetiştiricileri bilgilendirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA