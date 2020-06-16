Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'a veda etti
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Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'a veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, Ardahan'a veda etti.

16.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, Ardahan'a veda etti.

Masatlı, Valilik önünde düzenlenen programda, başta çalışma arkadaşları olmak üzere, adli ve askeri erkan ile kaymakamlar, belediye başkanları, iş insanları ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

Masatlı'yı uğurlamaya vatandaşlar ve muhtarlardan yoğun katılım olunca, ilgililerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeye uyulması uyarısında bulunuldu.

Ardahan'ın hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk kez valilik gibi önemli bir görevi yerine getirmem için bu büyük devlet beni Ardahan'a atadı. Bu nedenle her Ardahanlıları kardeşim olarak gördüm. Bundan sonra Amasya'da bir Ardahanlı kardeşinizin olduğunu bilmenizi isterim. Görev süremde güzel hizmetler etmenin gayretinde olduk. Çünkü bizleri buraya atayan bu büyük devlete ve hizmet bekleyen eli öpülesi Anadolu insanına layık olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devlet ve milletimizin hizmetinde olacağız."

Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'a veda etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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