Vali Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret ediyor
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Vali Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret ediyor

06.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:38
Vali Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret ediyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Diyarbakır'da hayata geçirilen uygulama kapsamında Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor.

Daha önce farklı ilçelerdeki çeşitli ailelere ziyaret gerçekleştiren Karaloğlu ve eşi, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde yaşayan iki aileyi daha ziyaret etti.

Karaloğlu, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Z.A. ve Yenişehir ilçesinde yaşayan S.K'yi ziyaret ederek, ailenin sorun ve taleplerini dinledi, çocuklarla oyun oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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