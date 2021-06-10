Vali Karaloğlu: "Diyarbakır Aşevi olağanüstü durumda 20 bin kişiye yemek çıkartılabilecek kapasiteye sahip"
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Vali Karaloğlu: "Diyarbakır Aşevi olağanüstü durumda 20 bin kişiye yemek çıkartılabilecek kapasiteye sahip"

Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır Aşevi olağanüstü durumda 20 bin kişiye yemek çıkartılabilecek kapasiteye sahip'
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kızılay tarafından Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki 5 bin metrekare alanda kurulan aşevini ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kızılay tarafından Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki 5 bin metrekare alanda kurulan aşevini ziyaret etti.

Karaloğlu, 10 bin kişilik kapasiteye sahip aşevindeki üretim ve depolama alanlarını gezdi.

Türk Kızılay Diyarbakır Temsilcisi Mesut Işık, sunulan hizmete ilişkin Karaloğlu'na bilgi verdi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın hem savaşta hem barışta hem yurt içinde hem de yurt dışında yüz akı olan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Kızılay'ın son dönemde şube sayısını artırdığını dile getiren Karaloğlu, aşevlerinin yalnızca maddi durumu kötü olan insanlar için değil maddi durumu olsa dahi fiziksel gücü olmayan yaşlılar, engelliler, evsizler ya da doğal afet gibi olağanüstü durumlarda herkes için önemli bir hizmet alanı olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, aşevlerinin afet dönemlerinde de toplu yemek pişirme noktasında önemli bir fonksiyona sahip olduğunu anlatarak, "Diyarbakır Aşevi olağanüstü durumda 20 bin kişiye yemek çıkartabilecek kapasiteye sahip." diye konuştu.

Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır Aşevi olağanüstü durumda 20 bin kişiye yemek çıkartılabilecek kapasiteye sahip'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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