10.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:02

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Doktor Cenk Beyaz ile Okul Protokolü imzaladı. Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, Hamdi Dorul ve hayırsever Dr. Cenk Bayaz katıldı.



Muratpaşa ilçesi Zerdalilik mahallesine yapılması planlanan 4 derslikli anaokuluna hayırsever Dr. Cenk Bayaz'ın babası Hüseyin Avni Bayaz'ın adının verileceği belirtildi.



Antalya'nın hayırseverleriyle meşhur bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, "Biz neredeyse her hafta hayırseverlerle ilgili ya bir protokol ya okul açılışı yapıyoruz. Antalyalı hayırseverlerimiz eğitime katkı vermeye devam ediyor. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Hepsine teşekkür ediyoruz. Dr. Cenk Bayaz daha önce Manavgat'ta rahmetli annesi Havva Bayaz adına bir anaokulu açmıştık. Şimdi de Muratpaşa ilçemizde Hüseyin Avni Beyaz adına bir anaokulunu yaptıracağız. Cenk bey şehrimizin tanıdığı hem mesleğiyle hem sosyal hayatta ki farkındalığıyla herkesin tanıdığı bir hayırseverimiz. Kazandığını bu kente harcayan bir arkadaşımız. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi



Antalya'nın büyüyen, nüfusu artan ve göç almaya devam eden bir şehir olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Biz bütün okullarımızı tekli sisteme geçirsek bile her sene nüfusumuz 60 bin artıyor. Bu artan nüfusun çocuklarına da yeni okullar yeni dersliklere ihtiyacımız var. Bazı okullarımızı da yenilememizin zamanı geldi. Cumhuriyetin ilk yıllarında imkansızlıklar içinde yapılan okullarımız var. Onlarında yeni deprem yönetmeliğine göre yenilenmesi gerekiyor. Belki bundan sonra eski okullarımızı da hayırseverlere yıkıp yeniden yapma şeklinde vereceğiz. Bu hayırseverlik hareketinin devam etmesi lazım. Devletimiz bir taraftan eğitime ciddi kaynaklar aktarıyor ama talep büyük ve ihtiyaçları karşılamıyor. Aynı zamanda vatandaşı işe ortak etmek işin başka bir güzelliği" şeklinde konuştu.



Hayırsever Dr. Cenk Bayaz öğretmen çocuğu olduğunu ifade ederek, "Eğitimin şart, eğitime ne kadar erken başlarsak, ne kadar çok derslerle, kurallarla, disiplinle çocuklarımızı büyütürsek ahlaklı, vatanına, milletine faydalı yetiştirirsek. Bundan sonra ki nesillerimizin bizlerden daha iyi olur. Bu tip okul işlerinin değişik bir tadı var. Küçücük küçücük çocukları gördüğünüz de onlar kora halinde konuştuğunda bir başka oluyorsunuz. Keyifli bir şey. Allah utandırmasın" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu hayırsever Dr. Cenk Bayaz ile Okul Protokolünü imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA