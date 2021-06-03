Vali Münir Karaloğlu: "Diyarbakır Türkiye'nin En Önemli Petrol Üretim Şehirlerinden Birisi Olacak"
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Vali Münir Karaloğlu: "Diyarbakır Türkiye'nin En Önemli Petrol Üretim Şehirlerinden Birisi Olacak"

Vali Münir Karaloğlu: 'Diyarbakır Türkiye'nin En Önemli Petrol Üretim Şehirlerinden Birisi Olacak'
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Kocaköy ilçesindeki Yenişehir-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Kocaköy ilçesindeki Yenişehir-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.

Sondaj kuyusuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, sahada incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen Yenişehir-1 petrol kuyusundan 1870 metre derinlikte günde 3000 varillik bir üretimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kuyudan en düşük 4, 5 milyon varillik üretim beklediklerini ifade eden Karaloğlu, kentte 2017'de günlük üretim 6 bin 500 varil iken yeni keşfedilen kuyularla 14 bin 700 varile çıktığını belirtti.

Karaloğlu, özel sektörle birlikte kentte günlük üretimin 22 bin 800 varil olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bugünkü petrol, ham petrol varil fiyatına baktığınızda 65 dolarlar civarında. Bir buçuk milyon dolarlık günlük Diyarbakır sınırlar içerisinde petrol üretimi var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır ili sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yapılan aramalardan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim diye temenni ediyoruz. "

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de yer üstü ve yeraltı kaynaklarını halkın hizmetine sunmak için kamu, yerel yönetimler ve özel sektörle elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaloğlu, şunları dile getirdi: Diyarbakır önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak. Şu anda Türkiye'de önemli Petrol şehirlerimiz var ama Diyarbakır bu çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak. Rabbim çalışmalarımızı kolay kılsın, Rabbim bereketlendirsin.

Kaynak: Habermetre

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