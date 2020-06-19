Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır'a uğurlandı
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Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır'a uğurlandı

Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır'a uğurlandı Münir Karaloğlu, Antalya'ya veda etti Diyarbakır Valisi olarak atanan Vali Münir Karaloğlu, bugün Antalya'ya veda etti.

19.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:14

Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır'a uğurlandı

Münir Karaloğlu, Antalya'ya veda etti

ANTALYA - Diyarbakır Valisi olarak atanan Vali Münir Karaloğlu, bugün Antalya'ya veda etti. Karaloğlu için havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı son valiler kararnamesiyle Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, bugün sabah saatlerinde Antalya'ya veda etti. 2016 yılında Bursa'dan Antalya'ya atanan ve 4 yıl boyunca turizm kentinde görevini sürdüren Karaloğlu, yaklaşık 1 haftadır devam eden veda ziyaretlerinin ardından bugün havalimanından uğurlandı.

Havalimanında Karaloğlu için düzenlenen veda törenine vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte katıldığı uğurlama töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama töreninde çocuklar ve gençler de yer aldı. Bazı çocuklar Sevim Karaloğlu'na çiçek hediye etti. Vedanın ardından Karaloğlu çifti uçağa binerek, Diyarbakır'a uğurlandı.

Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır'a uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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