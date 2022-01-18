Vali Münir Karaloğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
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Vali Münir Karaloğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Münir Karaloğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Karaloğlu, ziyaretinde AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ile görüştü.

AA muhabirleri ve personel ile de görüşen Karaloğlu'na Gültekin tarafından AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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