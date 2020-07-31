Vali Muammer Erol, jandarma ve polis ekiplerin bayramını kutladı Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında görevli ekiplerin Kurban Bayramını kutladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında görevli ekiplerin Kurban Bayramını kutladı.

Vali Erol, bayram programı kapsamında Yalova-Bursa karayolu üzerindeki jandarma ve polis ekiplerinin görev aldığı uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Erol, daha sonra uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı.

Araçlarda vatandaşlarla sohbet eden Erol, sürücüleri ise kurallara uyma noktasında uyardı.

Araçlardaki çocuklara İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen çikolata ile kırmızı düdükleri hediye eden Erol, daha sonra buradan ayrıldı.

Programa, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sayıoğlu ve trafik şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA