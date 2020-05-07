Vali minik Miraç'ın TV talebini geri çevirmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, EBA TV'den derslerini takip edemeyen minik Miraç'ın televizyon talebini geri çevirmedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, EBA TV'den derslerini takip edemeyen minik Miraç'ın televizyon talebini geri çevirmedi.

Sivas'ta 4. Sınıf öğrencisi Miraç Göçgün (9) evlerinde uygun televizyon bulunmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemediği gerekçesi ile Vefa Sosyal Destek hattını arayarak televizyon istedi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile Vefa Sosyal Destek Grupları, minik Miraç'ın evine yeni bir televizyon götürüp montajını yaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA